Face à l’urgence salariale, le mépris de la ministre.

Le rendez-vous salarial de ce 9 décembre a une nouvelle fois été marqué par le refus de la ministre d’entendre les légitimes revendications des personnels en termes de revalorisations salariales.

Aucune mesure n’a été annoncée alors même qu’il y a urgence.

Après 5 ans de gel du point d’indice et l’absence de mesures générales, la situation dès agent•es publics se dégrade toujours un peu plus.

Les pertes dues à l’inflation et à l’absence de revalorisation continuent de s’accumuler.

Pour Solidaires FP cette situation est intolérable. Et il est plus que temps que la ministre montre une volonté politique de reconnaître les agent-es publics, elles et eux aussi en première ligne depuis bien longtemps.

Solidaires FP continue d’exiger le dégel du point d’indice l’attribution de points d’indice de manière uniforme pour tous•tes la revalorisation des carrières féminisées…

Face à cette situation, Solidaires suspend sa participation à la conférence sur les perspectives salariales. Le temps n’est plus à discuter mais à prendre des décisions concrètes et urgentes.

Le mépris ne peut plus continuer. La reconnaissance des agent-es publics passe par des mesures générales en termes de revalorisation salariale. Les médailles et les mercis ne paient pas les loyers.

https://solidaires.org/Fonction-publique-Rendez-vous-salarial-du-9-decembre-Face-a-l-urgence-salariale